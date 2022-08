Les hortillonnages victimes de leur succès

Dans son jardin, Michel les voit tous les jours et souvent le tourmentent. "J'en ai ras-le-bol, on n'est plus chez nous", lance-t-il. Même si le passage est privé, les touristes ont pourtant le droit de naviguer. Ils sont environ 200 000 chaque saison. Pour la plupart des 1 300 propriétaires de parcelles, s'en est trop. Alors, Michel a trouvé une solution : des panneaux. Sur son chemin, il croise un couple en barque. Ils réagissent face à la colère du propriétaire : "On peut aussi les comprendre, ça peut être contraignant, mais pour nous touriste, on a envie de voir un petit peu quand même".