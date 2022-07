Les impressionnantes calanques de Piana, en Corse

La route des calanques, Jean Do Ceccaldi, un taxi-man du golfe de Porto, la connaît par coeur. À chaque tournant, il reconnaît les formes et les figures des roches rouges polies par le vent. "Je la prends tous les jours, deux, trois ou quatre fois. Et je suis émerveillé tous les jours", nous exprime-t-il. Mais sa vie, rythmée par cette route, s'arrête toujours dans son village natal, Ota. À ce jour, la route des calanques de Piana est considérée comme l'une des plus belles d'Europe.