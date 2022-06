Les jardins secrets ouvrent leurs portes

Tous les visiteurs sont des passionnés et tentent même la dégustation. "Ça permet surtout d'avoir des échanges avec les gens qui se passionnent pour la même chose : les jardins, les potagers et les fleurs. On apprend plein de choses", raconte une visiteuse. Partager un moment convivial et discuter d'une passion commune, les visiteurs ont encore tout le week-end pour en profiter.