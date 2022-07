Les lacs corses vus du ciel

Ce matin-là, trois pilotes nous embraquent avec un photographe en mission pour l'Office de l'environnement. Destination : la vallée de la Restonica. En chemin, nous survolons d'abord le lac de Calacuccia dans le Niolu. Notre objectif se situe plus haut. Les lacs de Melo et Capitello sont à près de 2 000 mètres d'altitude. Un autre lac, celui de Nino, s'offre à nous et à l'objectif du photographe.