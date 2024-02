VIDÉO - Les lacs gelés des Vosges, le cœur blanc du massif

Ils font la fierté du massif des Vosges. Au milieu d'épaisses forêts, des lacs d'altitude sont gelés à cette période de l'année et font presque penser au grand Nord canadien. C'est l'une des saisons préférées des amateurs de nature et de grands espaces.

Pour les découvrir, en mesurer l'étendue, il faut prendre de l'altitude, mais surtout, être au bon endroit, sous les nuages, exactement. Ces lacs figés dans la glace, recouverts de neige, semblent irréels. Tristan Vuano, photographe aérien "À vue de coucou" de Habsheim (Haut-Rhin), est passionné d'aviation et de belles images. Son terrain de jeu favori est les crêtes vosgiennes en toute saison.

Les Vosges comptent une trentaine de lacs et d'étangs naturels ou artificiels, situés à environ 1000 mètres d'altitude. Parmi les plus beaux : le lac des Perches, surnommé le cœur des Vosges, avec sa forme particulière ou le lac de Lispach et ses tourbières. Le dépaysement est garanti. Présents tout le long des crêtes vosgiennes, ces lacs offrent des panoramas saisissants.

Le massif des Vosges, de par sa situation géographique, possède un climat particulier. Des montagnes où se rencontrent les masses d'air venu de l'ouest et celles descendues du nord de l'Europe. Ces conditions climatiques offrent, à qui sait le saisir, des images impressionnantes, dont certaines sont partagées et éditées dans les plus grands magazines.

