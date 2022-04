Les légumes primeurs, la douceur du printemps

Pour faire les bottes, les mains de Christelle travaillent toutes seules. Stéphane, lui, est déjà sur le dossier jeunes carottes. C'est la gourmandise des enfants et des grands. Le navet, lui, est un trésor pour le corps. Il est riche en potassium et en fibres. On dit qu'il est bon pour le cœur et il se mange cru ou cuit. Pour les oignons blancs aussi, tout se mange.