Les moules aussi souffrent de la sécheresse

Le manque de pluie a frappé tout le secteur. Alors cette année, l'approvisionnement en moules de Bouchot sera limité. "On finit la saison plus tôt que d'habitude. On devait aller jusqu'au mois de janvier. Cette année, si on peut aller jusqu'au mois d'octobre ce sera déjà très bien", affirme Gwendal Besnard, producteur.