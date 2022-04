Les pèlerins de retour à Saint-Jean-Pied-de-Port

C'est un soulagement également pour Pierre Bouresmau, commerçant, et dont l'activité dépend en grande partie des touristes étrangers. "C'était difficile pendant deux ans, on avait beaucoup de stocks et d'invendus", témoigne-t-il. Au Bureau des pèlerins, l'agitation est bien là. Les premiers chiffres de fréquentation sont prometteurs. Tous espèrent désormais que le soleil sera de la partie dans les prochains jours, un ingrédient indispensable pour attirer les visiteurs.