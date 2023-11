VIDÉO - Les phares bretons, majestueuses sentinelles de la nuit

La France compte 135 phares dans tout le pays, mais seuls une trentaine est ouverte au public. Des lieux majestueux, uniques, balayés par les vents et de grandes bouffées d'iode.

Chaque soir, les cinq phares de l’île d’Ouessant se parent de leurs habits de lumière et entament une valse dans le ciel. Au large transite 70% du trafic de marchandises internationales parmi les courants les plus dangereux au monde. Pour les voir s’allumer, il faut arriver avant la nuit tombée. Une expérience unique, même pour les plus habitués.

Le phare du Créac'h reste encore aujourd’hui le plus puissant d’Europe. Il éclaire jusqu’à 60 kilomètres à la ronde. Depuis un siècle et demi, ses faisceaux bercent les nuits ouessantines. Chez Claire, qui vient sur l’île depuis toute petite, les volets de la cuisine sont laissés volontairement ouverts. "C’est très poétique. Ça fait partie vraiment du charme des nuits à Ouessant et du repos ouessantin aussi", sourit-elle.

Quand le soleil pointe le bout de son nez, de nouvelles silhouettes apparaissent au large, celles des phares en mer. Comme un repère essentiel, 365 jours par an sans aucun répit, ces sentinelles des mers protègent et rythment la vie des 800 habitants d’Ouessant.