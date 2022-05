Les plaisirs retrouvés des fêtes de village

Une dizaine de chars sont ornés chacun de 15 000 fleurs en papier. C'est une photo souvenir incontournable pour le public. Le bonheur, c'est parfois aussi simple que cela. "On est bien. On fait ce qu'on veut. On est comme des enfants", confie une habitante. Annie, elle, est aux premières loges. À sa fenêtre, c'est aussi la boîte à souvenirs qu'elle a ouverte. "J'aime bien, ça me rappelle mon enfance. On aimait beaucoup aller au carnaval", confie-t-elle. Sur chacun des chars, des enfants du village, dont les parents ne sont jamais bien loin.