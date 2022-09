Les plus grandes marées d'Europe : tous sur la côte !

Et une heure plus tard, la mer a déjà bien couvert le chemin. Les promeneurs doivent vite regagner le continent. La marée monte et laisse place cette fois-ci un autre paysage. La même sensation est ressentie 55 km plus loin. Le Mont-Saint-Michel est cerné par les eaux. Samedi soir, lorsque le soleil se couche sur la baie, certains visiteurs admirent le phénomène.