Les premières cerises de Céret sont là !

La récolte s'annonce meilleure que la saison dernière, marquée par un fort épisode de gel. Mais cette année, la sécheresse risque tout de même de causer quelques pertes. "On a la chance de pouvoir un petit peu arroser, mais c'est vrai que le manque de pluie, c'est très compliqué, et on la ressent. On devrait être sur des calibres un peu plus gros, mais voilà, on en a beaucoup qui sont plus petites. Après, le peu de pluie qu'il y a eu, elles sont déjà fendues", explique Christelle Saqué, du GAEC du domaine Saqué.