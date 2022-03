Les premières fraises sont arrivées dans le Gard

La récolte vient tout juste de démarrer. Dans le Gard, les fraises sont arrivées cette année avec une semaine d'avance. "On a eu un très beau mois de janvier et février au niveau de l'ensoleillement et grâce à ça, on est précoce cette année", explique Olivier Dumont, producteur de fraises. "Voyez, il y a encore plein de fleurs derrières, donc on espère avoir une très belle récolte", rajoute-t-il. Toutes les fraises ne sont pas encore mûres, il faut être patient et choisir les plus belles.