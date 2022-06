Les premières framboises sont là !

Pendant ce temps, Brigitte Buyer en fait des coulis, des sorbets et des confitures. Là-bas, la framboise on baigne dedans. Dans l'une des capitales du fruit, on se bat contre la concurrence étrangère. Seuls 13% des framboises que nous mangeons sont françaises. Pour les 70 producteurs de Thurins, elle est plus chère mais incomparable.