Les premières pivoines colorent la Côte d’Azur

Les pivoines sont encore plus belles quand elles sont accompagnées. Pour composer un bouquet, on peut compter sur le savoir-faire du fleuriste. Le mariage des fleurs et des couleurs, c'est son métier. Symbole de romantisme, de prospérité, et de mariage heureux, la pivoine est une grande séductrice. Mais sa saison est courte, deux mois tout au plus. C'est donc le moment de faire plaisir.