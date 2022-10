Les producteurs de cidre sous pression

À cela s’ajoute une météo compliquée. Avec la sécheresse et la chaleur, les pommes sont tombées plus tôt que prévu et n’ont pas la taille standard. Certains producteurs vont manquer de volume. Ces problématiques touchent aussi bien les grosses que les petites structures. Un producteur artisanal est parvenu à sortir sa toute nouvelle cuvée. Lui aussi, il a augmenté son prix, soit plus 20 centimes par bouteille. Cela va lui permettre de compenser la hausse du prix de l’énergie. En effet, comme il fait trop chaud, il doit climatiser la pièce à 10 °C pour la fermentation. Pour les 1 500 producteurs de cidre français, la campagne de pressage se termine en début décembre.