Les pyramides éphémères de Noirmoutier

On se croirait en haut d’une piste de ski. Mais à Noirmoutier, c’est une montagne de sel. Des milliers de tonnes de cristaux blancs. Un sommet de plusieurs mètres, baptisé le "coloï". Et cette année, ce dernier est exceptionnel : 5 000 tonnes de sel récolté, soit deux fois plus que d’habitude. C’est la conséquence d’un été caniculaire et très ensoleillé.