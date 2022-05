Les refuges de montagne rouvrent pour la saison

Retrouver le lac d'Oô (Haute-Garonne), ses teintes cristallines, sa cascade et son refuge, lieu de rendez-vous des randonneurs... Tous attendaient son ouverture avec impatience. "Ça fait plaisir, il y a du monde, du soleil, donc on peut commencer l'été", "ça nous donne surtout l'envie de redécouvrir ces plaisirs-là et peut-être, cet été, dormir dans un refuge", déclarent ces randonneurs, excités.