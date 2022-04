Les respounchous : les asperges secrètes et sauvages

On prend la direction de Cordes-sur-Ciel pour cuisiner. Avec ses longues tiges vertes tendres, les respounchous ressemblent à des asperges. Pourtant, Jean-Luc Denonain, cuisinier à la "Gastronomie Conseil", explique que "ça n’a rien avoir avec l’asperge. L’asperge sauvage, elle est douce, elle est plus droite et plus fine." La plante se mange aussi bien crue, que cuite. La recette est simple, une bonne vinaigrette, des lardons, des œufs. C’est un déjeuner léger et local, aux parfums de printemps.