Les rhododendrons sont en fleur

Un parfum doux et sucré emplit les allées du parc du Domaine de Boutiguéry Gouesnac'h (Finistère) depuis quelques jours. Azalées et rhododendrons s'éveillent et attirent les promeneurs dans cet immense jardin d'une vingtaine d'hectares. "On les sent, on les touche. On peut se sentir que bien dans la nature" ; "Ici, on en a des milliers, tous plus beaux les uns que les autres. Les oiseaux chantent ici. Ils sont heureux, et nous aussi", confient des visiteurs.