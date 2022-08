Les sardinades : la convivialité au menu

Devant le port, entre amis ou en famille, ici, on consomme 80 kilos de sardines tous les soirs. Pour les habitués, c'est tout un art. Certains enlèvent simplement la tête, d'autres prennent le filet pour laisser le boyau au milieu. Les effluves de sardines attirent les touristes de tout l'Hexagone. Sur les grandes tables, on compte jusqu'à 2 000 personnes par jour : "c'est très convivial", "on se régale".