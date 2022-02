Les secrets des pépiniéristes

Chaque année, près d'un million de plants sont conçus dans ce laboratoire in vitro, aux conditions d'hygiène draconiennes. Comme son père et son grand-père avant lui, Arnaud Delbard perpétue la tradition d'hybrideur. Ses compétences s'apparentent à de la haute bouture. Ces rosiers comme ces arbres fruitiers sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde. Avec les confinements, le jardin est devenu une pièce de la maison. Les ventes à distance ont augmenté de 40%.