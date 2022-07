Les trésors de la Loire

En levant la tête au-dessus de la Loire, on peut peut-être apercevoir une montgolfière. Vu du ciel, le plus long fleuve français traverse la verte forêt, passe devant des villages et des châteaux, et contourne de petites îles. À l’aube, Alexandre Roubalay observe les oiseaux. Pour les trouver, il faut se poster au bord d’un des 2 000 étangs de Sologne, et patienter.