Les vendanges les plus précoces de l'histoire de la Champagne

Moins de pluie, c'est aussi moins de parasites et de champignons. Dans les vignobles, la production est de qualité. La quantité s'annonce également satisfaisante. Au moment de la première presse, Joël Beliard, viticulteur, est satisfait. "On n'a jamais vendangé aussi tôt. On a un jus qui est très sucré et qui est très bien pour faire les premières coupes (...) c'est vraiment très bien", affirme-t-il.