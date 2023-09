VIDÉO - Les volcans d'Auvergne, une chaîne bien vivante

La pierre de Volvic n’est pas la seule à provenir des éruptions volcaniques. Dans le cratère du volcan de Lemptégy, on découvre la pouzzolane. Reconvertis en site touristique, 165.000 visiteurs découvrent chaque année le passé industriel de ce puits et sa pouzzolane. Quatre millions de tonnes de pouzzolanes y ont été prélevées entre 1945 et 2006, notamment pour reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale. Une dizaine d’entreprises exploitent encore la pouzzolane aujourd’hui.