LGV : une commune de Gironde bientôt cernée par deux lignes

Création de viaduc, découpe des forêts... de quoi alimenter la colère des riverains. "Je me suis renseigné sur le bruit, ça va être atroce", "De nos jours, on veut toujours aller plus vite, pour gagner quoi ?", "Pourquoi faire une nouvelle ligne alors qu'il y en a une qu'on peut à moindre frais réhabiliter", lancent-ils. Les travaux devraient débuter en 2024, mais le chantier va durer des années. La LGV Bordeaux-Toulouse ne sera pas opérationnelle avant 2032.