VIDÉO - Loire-Atlantique : à la rencontre des paludiers, viticulteurs et pêcheurs

Il serpente entre la terre et l'océan. À Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), le GR 34 longe la côte. Si certains l'empruntent, d'autres préfèrent le pas de côté. Ce matin, Jean-Claude a déjà son programme. Guide à ses heures, et surnommé "Monsieur Algues" par ses copains, ce passionné de nature est intarissable. Ancien directeur commercial, le retraité s'est installé ici depuis une quinzaine d'années et ne regrette rien.