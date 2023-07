VIDÉO - "Je trouve ça top" : le beau geste de la grande distribution pour les marchés de Pornic et Saint-Brévin

Et les clients semblent satisfaits. "Franchement, vous préférez promener vos enfants dans un supermarché ou au marché de Pornic ?", interroge une riveraine. "La question ne se pose pas. On se promène, on achète de bons produits, on voit le château. On fait tourisme et économies en même temps, c'est très bien", ajoute-t-elle. Les petites supérettes de proximité restent tout de même ouvertes le dimanche, de quoi répondre aux urgences.