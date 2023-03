VIDÉO - Lozère : de l'étable aux pistes, les deux vies d'Éric

Éric ne s'imagine pas vivre sans ses vaches, 40 ans plus tard. "J'ai arrêté quelque temps par dispute familiale, et bien la nuit, quand personne ne voyait, je venais dans l'étable pleurer et caresser mes vaches", raconte-t-il. Sa plus grande fierté, c'est la reine de beauté du troupeau. Elle a tout ce qu'il faut pour affronter la rudesse de la Lozère, un pur produit de la région, rustique, et un poil rebelle.