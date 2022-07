Luberon authentique : le savoir-faire unique du lustrier

Les suspensions à restaurer arrivent de partout du pays. Certaines pièces sont plus modernes. D'autres, par contre, demandent plus de 200 heures de travail. Jusqu'au bout, l'assemblage demande maîtrise et patience, avec au final la satisfaction de travailler sur des pièces grandioses. De quoi faire la fierté des artisans et compagnons de l'une des plus grandes lustreries au monde.