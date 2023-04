VIDÉO - Maine-et-Loire : le défi original d'une petite commune visant le Guinness des records

En tout, 655 photos ont été envoyées à la mairie et postées sur les réseaux. On retrouve par exemple le blason sous l'océan Indien, brandit par un plongeur à La Réunion, mais aussi au bord du Grand Canal à Venise, et même dans le vestiaire des Bleus, au Stade de France, devant le maillot de Mbappé. Pour cet accro à Facebook, c'est un nouveau moyen de faire parler de son village, mais est-ce vraiment le rôle d'un maire ?

"On aime bien plaisanter, mais on est aussi bien terre à terre. Quand on a des projets quelconques, un projet d'achat de jeux, par exemple, sur l'aire de pique-nique et qu'on fait un financement participatif, derrière, avoir fait de l'humour à un certain moment et passer à quelque chose de sérieux où on demande quelque chose aux abonnés, ça a un retour indirect de ce qu'on aura pu faire", répond-il.

Alexia Cantin, agricultrice à La lande-Chasles, a participé bien volontiers à ce défi en envoyant une photo lors d'un séjour à Disneyland Paris. Et elle s'en réjouit : "Pour des petites communes comme nous, ça permet de montrer que l'on existe et les personnes font plus de recherches sur ces petites communes et voient qu'il y a aussi de l'activité, de l'agriculture. On a un magasin à la ferme donc ça permet aussi de se faire de la pub", dit-elle.