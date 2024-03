VIDÉO - "On se sent au Japon" : les cerisiers en fleurs s'admirent (aussi) en France

Les magnifiques cerisiers japonais sont en fleurs en France. Exemple, dans le Maine-et-Loire, au Parc oriental de Maulévrier, où des chanceux peuvent pique-niquer sous les arbres.

Avec leurs délicats pétales blancs ou roses, les fleurs des cerisiers japonais envahissent le Parc oriental de Maulévrier. C'est avec la fête de l’Hanami (du 14 mars au 1ᵉʳ avril), période des cerisiers en fleur, que le plus grand jardin japonais d’Europe (20 ha avec 450 espèces d’arbres) rouvre ses portes au public en lui permettant de pique-niquer sous ces fleurs.

Symbole de renaissance à la sortie de l'hiver, ce spectacle aussi beau qu'éphémère enchante toujours les visiteurs : "On se sent au Japon", lance un passant. Comment ne pas résister à quelques photos aux saveurs d'Asie ? Mathilde vient ici chaque année avec ses filles : "C'est plein de couleurs, c'est le printemps qui arrive, c'est le renouveau de la nature".

On compte 300 variétés de cerisiers japonais dans le monde. Le parc en propose quelques-unes. Avec un hiver doux, la floraison est arrivée un peu plus tôt cette année : "On avait des premières fleurs de cerisier à Noël, ce qui est plutôt rare. On a deux-trois semaines d'avance". La floraison des cerisiers va se poursuivre jusqu'au début du mois d'avril. Le Parc Oriental est ouvert tous les jours.