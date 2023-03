VIDÉO - Maisons à colombages et petit parfum de kouglof dans les ruelles : bienvenue à Riquewihr

Riquewihr (Haut-Rhin) est une cité médiévale au cœur du vignoble alsacien. C'est un village qui a tout pour séduire, riche de ses ruelles pittoresques, de ses vieilles fontaines et de ses maisons à colombages du XIIIᵉ siècle. Une chance pour ceux qui y vivent et qui y travaillent. Au premier rang, il y a les vignerons, comme Frédéric Wenson. "On baigne tôt dans le vin dans ce village", dit-il.