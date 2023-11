VIDÉO - Quand les habitants jouent les guides : découvrez le Cantal autrement

Bernard est habité par l'histoire qu'il raconte, en hauteur, comme sur la scène d'un théâtre. Il habite Marcolès (Cantal) depuis 20 ans, et depuis qu'il est à la retraite, cet ancien enseignant organise régulièrement des visites, bénévolement. "Quand on est à la retraite, on dispose d'une denrée que les autres non pas, c'est le temps. Donc quand on a un peu de temps pour faire découvrir le village, on le fait avec le plus grand plaisir", nous explique le guide bénévole. Évidemment, Bernard vous montrera les portes fortifiées, les rues médiévales, et les toits en lauzes typiques du Cantal mais aussi de très nombreuses anecdotes. Chaque année, Bernard accueille près de 1400 personnes.