Marseille, fini les cars devant la Bonne Mère

Le téléphérique serait une solution mais pour le moment, la mairie a choisi d'interdire dans les prochains jours les cars de plus de treize mètres cinquante. Et visiblement, ça ne changera pas grand-chose. Pour un conducteur, seuls des aménagements plus bas régleraient le problème comme construire un grand parking d'autocars ou faire des rotations avec des petits trains. En attendant, pour lui et ses collègues, tout est histoire de pilotage. Et à Marseille, c'est vraiment plus compliqué avec un car de treize mètres qu'avec le taxi.