Marseille : une friche transformée en jardin d'Eden

Sébastien, qui a étudié l'agronomie, a fabriqué sur ce sable un autre sol avec de la terre, du bois, de la paille et surtout de l'argile. Cette terre va retenir l'eau et la matière organique. Tout le monde a planté des plantes et le jardin a fini par s'équilibrer tout seul. Les insectes et les oiseaux sont venus, cela a emmené une vie et la nature.