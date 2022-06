Martel, l’un des quatre nouveaux plus beaux villages de France

Le village fait désormais partie des 168 plus beaux villages de France comme Rocamadour (Lot), Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze) et Bergheim en Alsace (Haut-Rhin), labellisés ce week-end. Pour ces nouveaux entrants, c'est la promesse d'une fréquentation touristique en hausse de 20 à 40%. Le label des plus beaux villages de France donne de la visibilité et des idées pour les vacances.