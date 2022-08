Maryline, la commerçante ambulante de la campagne corse

Dans le village s’élève un chant. Avec retenue, des menuisiers de la région chante leur région et aime le partager quand on pousse la porte de leur menuiserie. Maryline enchaîne les courbes et les rendez-vous. La place d’un commerçant ambulant fait partie de l’histoire de beaucoup de famille. Durant toute l’année, Maryline dessert une vingtaine de villages et parcourt plus de 25 000 kilomètres sur les routes escarpées de la Haute-Corse. Suivre sa tournée est le reflet d’une Corse solitaire, une autre Corse en été.