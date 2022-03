Matinée ensoleillée au bord de la Méditerranée

La vie est moins pénible au soleil. Et avant la saison estivale et l’arrivée de touristes, une parenthèse de tranquillité. "C’est un petit village dans les nuages. C’est encore un petit coin reculé. Et la Côte Bleue est magnifique", décrit une dame. Seuls le grincement des amarres et le clapotis des vagues troublent le silence. Les plaisanciers, eux, commencent leur ménage de printemps.