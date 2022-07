Mers et océans : pourquoi les températures grimpent ?

Le phénomène est particulièrement probant. Le réchauffement de l'eau dans la Manche et sur la côte atlantique est entre un et deux degrés de plus que habituellement. En Méditerranée, c’est jusqu’à cinq degrés de plus. On appelle cela une canicule marine. Phénomène analysé à Brest, à l’Océanopolis, où l’on pointe un responsable principal : "nos activités humaines produisent beaucoup de gaz à effet de serre", a souligné le médiateur scientifique Lionel Feuillassier.