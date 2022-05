Météo : c'est le meilleur moment pour profiter des Calanques

Ils savent la chance qu'ils ont : avoir la Calanque de Sormiou rien que pour eux ce mardi matin. C'est un luxe à Marseille durant cette saison et ces Marseillais savourent. "Ça se passe bien. On ne peut pas être mieux. On est au top", confie un vacancier. Avec une température de 24°C sur le sable ce matin, la condition est idéale pour France et François qui font des allers-retours entre leur serviette et la mer.