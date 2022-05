Météo estivale : des envies de baignades

Il fait 20 °C dès le matin sur le sable et 16 °C dans l’eau. Ces deux amies ne pouvaient pas rêver mieux pour commencer la journée. "C’est du bonheur ! Les touristes sont partis en plus, donc, on apprécie ! On s’échauffe un peu et après plouf !", s’écrient-elles avec joie. Les maillots de bain sont de retour sur la plage de Biarritz. La foule estivale n’étant pas encore arrivée, les locaux savourent ces instants de tranquillité.