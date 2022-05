Météo : qu’est-ce que les Saints de glace, dont les proverbes ont tout faux cette année ?

Ces trois Saints sont Saint Mamert, archevêque de Vienne au Vᵉ siècle, fêté le 11 mai, Saint Pancrace, patron des enfants, le 12 mai et Saint Servais, évêque du diocèse de Tongres au IVᵉ siècle, le 13 mai. Mais ne les cherchez pas dans le calendrier : il a été remanié en 1960 par l’Église catholique. Aujourd’hui, ces dates correspondent à Sainte Estelle, Saint Achille et Sainte Rolande. Au Moyen-Age, les gens priaient ces Saints pour qu’ils protègent leurs cultures et plantations.

Une autre explication à ces proverbes, plus scientifique cette fois, affirme qu’au mois de mai, le ciel se dégage de plus en plus en présence d’anticyclones. La perte de chaleur en fin de nuit est donc plus importante, car la couverture nuageuse ne remplit plus son rôle de conservation de la chaleur accumulée dans la journée.