La mer en surchauffe : comment fonctionnent les "canicules marines" ?

"En général, c’est un dépassement d’un seuil de températures pendant un certain temps dans une certaine région", nous explique le climatologue Fabio d’Andrea. Ce phénomène, nommé ainsi par les scientifiques du GIEC en 2019, est provoqué par la succession d’épisodes chauds dans l’atmosphère. "La mer absorbe sur le temps long tout ce qu’il se passe dans l’atmosphère", explique le spécialiste. Or, le premier semestre 2022 ayant été marqué par plusieurs vagues de chaleur et de manière précoce, les océans ont absorbé ce surplus, aboutissant à une progressive augmentation de la température maritime.

Avec le changement climatique provoqué par l’activité humaine et la hausse généralisée des températures amenant des canicules de plus en plus fréquentes, ces vagues de chaleur sous-marines tendent également à se multiplier. "On a doublé la fréquence de ces événements depuis 1982 jusqu’à 2016", souligne Fabien d’Andrea, citant une étude préparée en amont de la COP2026, qui s'est tenue à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021.