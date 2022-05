Mieux qu’un sandwich : le pan bagnat niçois

Dans la région, on prend la recette du pan bagnat très au sérieux, et un label le garantit. Le pan bagnat est une affaire de patience et de respect des traditions. C’est un pain rond de boulanger garni de légumes, un peu de thon, des œufs et de l’huile d’olive en quantité. À l’origine, c’était un sandwich de pécheur qui se préparait avec les ingrédients disponibles. Le pan bagnat n’a qu’un seul défaut, il tellement généreux qu’il est parfois difficile à manger proprement. Mais il paraît que cela fait aussi partie du plaisir de la dégustation.