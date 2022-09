Mon bureau extraordinaire ... dans la montagne corse

Pendant toute l'année, Marie-Line ravitaille en vivres et en matériels les refuges de haute montagne et les bergeries. Aidée par sa nièce, aujourd'hui, la mission est très spéciale, car dans ce carton se trouve un objet sacré et fragile. Se frayant un chemin entre les cistes et les arbousiers, la montée va durer une heure, sur plus de 500 mètres de dénivelés positifs. L'objectif est d'arriver dans les ruines d'une ancienne chapelle. Mais sur ces cimes, dominant le village de Tox, le temps change vite. Les nuages s'accrochent souvent à flanc de montagne.