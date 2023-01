Mon bureau extraordinaire... dans le canyon de Bozouls

Attaché à sa corde, il défie le vide et s'attaque à des parois imposantes. Depuis treize ans, Cédric Azémar entretient les sites accessibles à pied, comme au trou de Bozouls (Aveyron). Actuellement, cet ancien spéléologue surveille les risques d'éboulement et s'attaque aux mauvaises herbes. Sans ces coups de tronçonneuse, ce canyon serait vite envahi par la végétation. Avec 400 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur, ce méandre est unique en France.