VIDÉO - Mon bureau extraordinaire... l'île Sainte-Marguerite

Chaque jour en été, entre 4000 et 5000 visiteurs débarquent sur l'île. Une île piétonne, sauf pour Eric, le garde forestier car il y a une dérogation. Il y vit toute l'année et veille sur cette forêt posée sur la Méditerranée dont il connaît chaque recoin, le moindre sentier et presque tous les arbres.