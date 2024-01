VIDÉO - Montgolfiades de Praz-sur-Arly : la beauté des Alpes du Nord vues du ciel

Prendre un peu de hauteur est toujours une expérience apaisante, même si voler au milieu des montagnes nécessite des aptitudes particulières. Découvrez les Alpes du Nord sous un angle inédit grâce aux montgolfiades internationales de Praz-sur-Arly.

Une vue dégagée et un vent modéré, toutes les conditions sont réunies pour permettre le vol des montgolfières. Ce samedi 13 janvier a commencé la 33e édition des Montgolfiades internationales de Praz-sur-Arly, en Haute-Savoie. Un rendez-vous incontournable qui est revenu le seul rassemblement de ballons volants de l'arc alpin. Depuis plus de 30 ans, une vingtaine de pilotes expérimentés participent à ce rendez-vous pour faire découvrir les Alpes du Nord vues du ciel. L'occasion d'admirer un panorama majestueux à 360 degrés, avec le massif du Mont-Blanc qui s'offre à la vue des chanceux qui ont embarqué à bord de l'une des montgolfières.

TF1

Et de retour au sol, passagers et pilote partagent la même émotion. "C'est toujours aussi magnifique. On a un paysage qui est à couper le souffle", confie l'un d'eux dans le reportage en tête de cet article quand une autre décrie un voyagé "tout en douceur. Il n'y a pas de sensation de vertige ou de mauvaise surprise. Donc, c'est super agréable, même plus doux qu'un ascenseur". Et si le spectacle est au rendez-vous dans les airs, il l'est aussi au sol, avec cette vingtaine de ballons qui s'élèvent dans le ciel haut-savoyard. Un beau ballet à admirer encore ce dimanche du côté de Praz-sur-Arly.