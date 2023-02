VIDÉO - "C'est oppressant !" : des restaus priés d'arrêter de racoler

Si vous passez trop près de ces restaurants, c'est systématique, des serveuses vous interpelleront. Elles vous présentent la carte et les menus, pour vous inciter à prendre place dans l'établissement. Cette pratique est monnaie courante surtout dans les villes très touristiques, comme Paris ou Marseille. Et à Montpellier (Hérault), les riverains n'en peuvent plus.